Koza Tekstil’de Anneler Günü Rengârenk Başladı!

Isparta’nın sevilen giyim markası Koza Tekstil, Anneler Günü’ne özel kampanyasıyla bu yaza cıvıl cıvıl bir giriş yapıyor!

Pamuk gibi pijama takımları sadece 350 TL! Hem konforlu hem şık bu özel koleksiyon, annenizi mutlu edecek en güzel hediye seçeneklerinden biri.

Yaz desenleri, hafif kumaşlar ve canlı renklerle hazırlanmış bu koleksiyon, her yaşa ve zevke hitap ediyor. Hem anneler hem de hediye arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Koza Tekstil Şubeleri’nde stoklarla sınırlı kampanya başladı!

Şimdi uğrayın, annenize hem rahat hem şık bir hediye alın!

