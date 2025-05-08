Isparta'da Tatlıya doyuran adres: Beylerbeyi Profiterol!

Tatlıya doyuran adres: Beylerbeyi Profiterol!

Isparta'nın tatlıya adını yazdıran adresi Beylerbeyi Profiterol, özel günlerinize lezzet katmaya devam ediyor. Profiterol, kazandibi ve çeşit çeşit enfes eklerleriyle sadece tatlı değil, aynı zamanda şıklık da sunan bu lezzet durağı, kutlamalarınızı unutulmaz kılıyor.

Tatlı severler için lezzet ve kolaylık bir arada!

Siparişlerinizi doğrudan dükkândan alabilir ya da isterseniz, Beylerbeyi Profiterol’ün kendi kuryesiyle, ekstra ücret ödemeden dükkân fiyatlarıyla kapınıza kadar getirilmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik, Yemek Sepeti üzerinden de kolayca ulaşabilirsiniz!

Sadece tatlılar değil, özel sipariş üzerine hazırlanan ev yapımı su böreği de menüde yer alıyor. Misafir sofralarına nostaljik bir lezzet arayanlar için birebir.

Gel-al yapanlara özel yüzde 10 indirim fırsatıyla hem cebiniz hem damak tadınız mutlu olacak!

Adres: Hızırbey Mahallesi, Üniversite Caddesi No:116/2, Eski Hastane Caddesi – Isparta

Telefon: 0545 504 70 40

Instagram:beylerbeyi profiterol isparta











































































