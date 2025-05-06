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İŞKUR Destekleri ITSO’da Tanıtıldı

İŞKUR Destekleri ITSO’da Tanıtıldı
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İŞKUR Destekleri ITSO’da Tanıtıldı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İŞKUR’un sunduğu güncel destek programları iş dünyasına tanıtıldı. TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu ve Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda girişimci ve işveren temsilcisi katıldı.

Etkinliğe, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Genel Sekreter Ercüment Çeliköz, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir de katılarak desteklerini sundu. Toplantıda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Hasan Hüseyin Önal ile Hayrettin Uğur, destek programlarına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Nitelikli İş Gücüne Yatırım: NİYEP

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) oldu. Türkiye İş Kurumu ve TOBB ortaklığında yürütülen bu program, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılara 6 aya kadar sürecek eğitim programları sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği belirtilirken, ayrıca kurs süresince günlük 850 TL’ye kadar cep harçlığı sağlanacağı bildirildi.

Kadınlara Özel Destek: KİPAP

Kadın istihdamını artırmak amacıyla geliştirilen Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Programı (KİPAP) da toplantıda detaylı şekilde tanıtıldı. Program özellikle imalat sektörüne yönelik teşvikler içeriyor. KİPAP kapsamında işverenlere 3 aya kadar vergi, prim ve maaş desteği sağlanırken, 0-66 ay arası çocuğu olan kadın çalışanlara çocuk bakım desteği sunuluyor.

Katılım ve İlgi Yoğundu

Program sonunda söz alan yetkililer, sunulan desteklerin hem istihdam kalitesini artırmak hem de kadınların iş yaşamındaki yerini güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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