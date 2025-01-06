Koza Tekstil Çünür Şubesi’nde Dev İndirim Çadırı Kuruldu!

Isparta halkının büyük ilgisini çeken Koza Tekstil, Çünür şubesi önünde dev bir indirim çadırı kurarak müşterilerine benzersiz fırsatlar sunuyor! Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken indirim çadırında, her bütçeye uygun fiyatlarla şık ve kaliteli giyim ürünleri satışa sunuluyor.

Fiyatlar 22 TL’den Başlıyor!

İndirim çadırında, sadece 22 TL’den 250 TL’ye kadar değişen fiyat aralıklarında kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerini bulabilirsiniz. Şıklığı ve kaliteyi uygun fiyata sunan bu fırsatı kaçırmayın!

Tüm Isparta Halkını Bekliyoruz

Koza Tekstil, toptan ve perakende alışverişin güvenilir adresi olarak, bu eşsiz indirim çadırına tüm Isparta halkını davet ediyor. Siz de bu büyük indirim fırsatını değerlendirmek için Çünür Mahallesi Batı Bulvarı No:102 adresindeki Koza Tekstil Çünür şubesine uğrayabilirsiniz.



Not: Ürünler stoklarla sınırlıdır. Herhangi bir süre yoktur.

Kampanya ürünler bitene kadar devam edecektir.

Detaylı Bilgi ve İletişim

0 246 502 45 45

www.kozagiyim.com.tr

Instagram: @kozatekstil

Facebook: @kozatekstil32

Fırsatları kaçırmamak için acele edin ve indirim çadırını ziyaret edin!



