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ÇÜNÜR'DE EĞİTİMİN YÜKSELEN YILDIZI!: KAYITLAR BAŞLADI

ÇÜNÜR'DE EĞİTİMİN YÜKSELEN YILDIZI!: KAYITLAR BAŞLADI
ISPARTA
G.Tarihi: 06.01.2025 13:57
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Çünür’de Eğitimin Yeni Adresi: Özel Elif Kişisel Gelişim Kursu Bursluluk Sınavı Başlıyor!

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Özel Elif Kişisel Gelişim Kursu, "Tatil Hediyesi Bizden!" sloganıyla dikkat çeken bursluluk sınavı duyurusu yaptı. Kurs, sınavda başarı gösteren öğrencilere hem burs hem de tatil keyfi sunuyor.

İlk 3'e Girenlere %50 Burs, Tüm Katılımcılara Sinema Bileti

10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek bursluluk sınavında:

  • İlk 3 dereceye giren öğrencilere %50 burs hakkı,
  • Diğer öğrenciler için %25 ve %10 indirim olanakları sağlanacak.

Sınava katılan her öğrenciye ise ücretsiz bir sinema bileti ve sınav sonrası sınav karnesi verilecek. Ayrıca, öğrenciler sinema keyfi sırasında bir paket mısıra da ücretsiz sahip olacak.

Kayıtlar Başladı!

06 Ocak itibarıyla sınav kayıtları alınmaya başlanacak. Çünür’de, ulaşımı kolay bir lokasyonda hizmet veren Özel Elif Kişisel Gelişim Kursu, 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda kapılarını açtı.

Kurucudan Açıklama

Kursun kurucusu Meral Özalp, kursun eğitim anlayışını şu sözlerle açıkladı:
"Matematik, Türkçe ve İngilizce gibi günümüzde temel ihtiyaç haline gelen konularda kursiyerlerimize nitelikli eğitim sunuyoruz. Güçlü öğretmen kadromuz ve teknik altyapımız sayesinde öğrencilerimizin bilgi düzeylerini yapay zeka destekli sistemlerle ölçüp değerlendirebiliyoruz. İlköğretim 4. sınıf ile ortaöğretim 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerimizde disiplinli ve güvenli bir ortamda başarıyı hedefliyoruz. Çocuklarınız artık kaliteli eğitimi uzaklarda aramayacak."

Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: 260. Cd. No: 11/15/1 Zemin Kat, 32200 Çünür/Isparta
Telefon: 0506 510 19 19
E-posta:ozel.elif.kursu@gmail.com
Instagram:@elif.kurs

Not: Kaliteli ve güvenilir bir eğitim için kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için iletişime geçebilirsiniz.

 

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