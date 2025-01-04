Isparta’da İş Yeri Sabotajı: Şüpheliler Tutuklandı

31 Aralık 2024 tarihinde, Isparta Cumhuriyet Caddesi’nde bir iş yerinin camlarının kırıldığı ve kepenklerinin kesildiği yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olayın faillerini kısa sürede yakaladı.

İş Birliği ve Hızlı Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri İ.P. ve M.K. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şahıslar, Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta’ya getirildi.

Adalet Önünde Hesap Verdiler

03 Ocak 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Halkın Güvenliği Öncelik

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Bu başarılı operasyon, güvenlik güçlerinin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşların güvenine olan katkıyı bir kez daha güçlendirdi.

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