Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırında Fırsatlar Bitmiyor!

Isparta'da kaliteli giyimin adresi haline gelen Koza Tekstil, Çünür Şubesi’nde kurulan indirim çadırıyla büyük ilgi görüyor.

“Kampanyalar Bitmez” sloganıyla alışveriş tutkunlarını cezbeden çadırda, rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan pijama takımları sadece 200 TL!

Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve kampanya dolu alışveriş deneyimi sunan Koza Tekstil, özellikle mevsim geçişlerinde konfor arayan müşterilere özel fırsatlar sunuyor. Hem kadın hem erkek pijama takımlarında geçerli olan bu indirim, stoklarla sınırlı.

Koza Tekstil yetkilileri, “Müşterilerimizin ilgisinden memnunuz. Kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Çünür’de Koza Tekstil İndirim Çadırı’na uğramadan alışveriş yapmayın!









