Hatay’ın Meşhur Salçasında Sezon Sonu Fırsatı: Sadece 75 TL!

Isparta’da yöresel ürünlerin güvenilir adresi olan Deren Gıda, Hatay’ın eşsiz lezzetlerini sofralara ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle Hatay’a özgü domates salçasında başlatılan sezon sonu indirimi, bölgedeki doğal ürün tutkunlarını heyecanlandırdı. Kampanya kapsamında, katkısız, ev tipi üretilen Hatay’ın meşhur domates salçası sadece 75 TL'den satışa sunuluyor.

Üstelik sadece salça değil; Deren Gıda’da yayık tereyağından şirden mayalı Ezine peynirine, Hatay’ın künefelik peyniri, biberli ekmeği ve halhalı yeşil zeytinine kadar birçok yöresel ürün, doğallığı korunarak Isparta halkıyla buluşuyor.

Baharat sevenleri de unutmayan Deren Gıda’da, kokusu buram buram gelen katkısız baharatlar, nar ekşileri ve karadut özü gibi tamamlayıcı ürünler de yer alıyor. Hepsi özenle hazırlanmış ve %100 doğallığıyla dikkat çekiyor.

Deren Gıda, Isparta Çelebiler Mahallesi, 1409 Sokak No:14/1 adresinde, IYAŞ Otel’in hemen arkasında hizmet veriyor.

Sipariş ve bilgi için: 0507 701 42 50

Hatay Yöresel’de Deren Gıda – Gerçek tat, doğal lezzet, tam yerinde!







































