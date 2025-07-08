Isparta’da Bodrum Katına Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikametin bodrum katına düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kullanımına yönelik çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yapılan aramalarda:

3 parça halinde toplam 4,3 gram metamfetamin ,

10 parça halinde 314 içimlik sentetik kannabinoid ,

3 adet payp ve 1 adet bong bulundu.

Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli şahsın sorgularında,

1 kişinin, TCK 188 kapsamında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu,

1 kişinin ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ve ele geçirilen suç unsurları, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.