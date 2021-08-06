Kovada Yangını Büyümeden Söndürüldü

3 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde, Kovada Gölü Milli Parkı’ında, ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.Isparta Valisi Sn. Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakam V. Sn. Onur Alimoğlu ve Eğirdir Belediye Başkanı Sn. Veli Gök ivedilikle olay yerine gelerek yetkili Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye ekiplerinden bilgi aldılar.Kovada Gölü’nün güneydoğu tarafındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, yakın çevredeki itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Eğirdir Belediyesine ait iş makineleri ve çevre köylerden gelen köylüler ilaçlama makineleri ve su tankerleriyle anında müdahale etti. Yangın, ekipler ve vatandaşların büyük gayretleriyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.Sabah saatlerine kadar bölgede kalan Eğirdir Kaymakam V. Sn. Onur Alimoğlu, olası yeni bir yangın için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olacağını belirterek, “Tüm birimlerin ve vatandaşlarımızın, koordine içinde ve cansiperane şekilde çalışarak, yangının büyümeden kısa süre içinde kontrol altına alınması sevindirici ve önemliydi. Yangın söndürme çalışmalarına destek için koşan binlerce vatandaşımızın her birinden Rabbim razı olsun.” dedi.