Yumurta Sarınızın Renginin Önemli Olduğunu Biliyor muydunuz?

1. Soluk Sarı

2. Orta Turuncudan Altın Sarıya

3. Derin Turuncu

Sarı ve turuncu yumurta sarısı arasındaki fark nedir? Cevap sizi şaşırtacak!Yumurta sarısı, zengin, sağlıklı proteinidir . Ancak yumurta sarısının renginin önemli olduğunu biliyor muydunuz? Aşağıda, yumurta sarısının farklı renk çeşitlerini ve ne anlama geldiklerini araştırıp tartıştık.Yumurta sarısının renk varyasyonları hakkındaki geleneksel inanç, daha zengin renkli bir yumurta sarısının daha sağlıklı ve daha besleyici olduğudur. Ancak, bu gerçeklerden uzaktır; aslında, daha koyu tonlu yumurta sarısı, daha açık tonlu yumurta sarısı ile aynı miktarda protein ve yağa sahiptir.Yine de bazı araştırmalar, meralarda yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtaların daha fazla omega-3 ve vitamin içerebileceğini, ancak tavukların bitkiler ve böcekler üzerinde daha sağlıklı, yüksek oranda proteinli ve daha doğal yemleri nedeniyle daha az kolesterol içerebileceğini yayınlamıştır.Genel olarak, görünür özelliklerinden bağımsız olarak, bir yumurta size her zaman besinleri ve bilinen o nefis proteinli iyiliği sağlayacaktır.Yumurta sarısının rengi, tavuğun beslenmesine bağlı olarak açık sarıdan koyu turuncuya kadar değişir. Sarının daha koyu rengi, bazı bitkilerde bulunan doğal pigmentler olan karotenoidleri işaret eder. Tavukların tüketimi için karotenoid bakımından zengin bitkilerin mevcudiyeti, yumurtalarının sarısında gördüğünüz "turunculuğu" etkiler.Sonuç olarak, yumurta sarısının rengi gerçekten de tavuğun beslenmesinin bir göstergesidir! Daha fazla sarı-turuncu karotenoidler veya doğal pigmentler yerlerse, yumurta sarısının rengini etkiler ve değiştirir.Bu, tavuğun daha düşük ksantofil içeriğine sahip bir diyete sahip olduğunu gösterir. Böyle bir beslenme rejimi büyük olasılıkla yüksek miktarda buğday, beyaz mısır unu veya arpa ile sınırlıydı.Bu, tavuğun esas olarak yeşil bitkiler, sarı mısır, yonca, ksantofil pigmenti (sarı-turuncu renk tonu) ve az sayıda protein içeren diğer bitki materyallerini içerdiğini gösterir. Bu, kümülatif olarak en sık görülen daha koyu sarı-turuncu yumurta sarısını üretir.Bu, yumurtaların meralarda yetiştirilen ve serbestçe dolaşmasına izin verilen tavukların ürünü olduğuna işaret ediyor. Bu tavuk, yumurtalarının karotenoid ve protein içeriğini artıran, dengeli ve besleyici bir mahsul ve böcek diyetine sahiptir.Bu yumurta sarısı renkleri, yumurtaların besin değerini önemli ölçüde etkilemese de, gıda uzmanları, daha koyu tonlu sarıların, daha açık sarılara kıyasla daha zengin bir tada sahip olduğunu savunuyor!https://www.cookist.com/did-you-know-that-the-colour-of-your-egg-yolk-is-significant/p4/