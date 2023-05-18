Çeyrek altın: 2.219 TL

Cumhuriyet altını: 9.067 TL

Yarım altın: 4.451 TL

Altın fiyatları, 14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından düşüşe geçmişti. Ancak şimdi de ABD'den gelen bir veriyle bir darbe daha aldı! ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle ABD doları yükseldi ve altın fiyatları geriledi. ONS altında yaşanan düşüş yüzde 0.60'ı aştı, Gram altın ise 1,15 kayıp yaşadı.Güncel Altın Fiyatları ABD Verisiyle EtkilendiABD işsizlik verisiyle birlikte Gram altın yüzde 0.50 düşüşle 1.251 TL'ye kadar geriledi. Diğer altın türlerindeki fiyatlar ise şu şekilde:Bugüne 1.980 dolardan başlayan ONS altın ise ABD verisinin etkisiyle 1.969 dolara kadar geriledi.Dikkat Çeken Haber Başlığı: Altın Fiyatları İkinci Darbeyi Aldı! ABD Verisiyle Hızla Geriledi