AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Başkan Başdeğirmen, İyi Ki Varsınız!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Kandemir, Başkan Başdeğirmen'in şehre kazandırdığı hizmetlere övgüler yağdırarak, "5 senede yapılmayacak 15 senelik çalışmaları sığdırdınız. İyi ki varsınız" dedi.Ziyarette AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'ya kazandırılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Başdeğirmen'e ve ekibine teşekkürlerini iletti. Başdeğirmen'in sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Kandemir, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın 25 yıldır yaşadığı sorunları çözen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. İtfaiye aracından, spor tesislerine, sosyal projelerden altyapı çalışmalarına kadar bir dizi başarıya imza atan Başkan, bölgeye hizmet verecek Engelsiz Gençlik Merkezi'nin inşası ve diğer çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sundu.Erkan Kandemir, Isparta'daki başarılı hizmetler için Başdeğirmen ve ekibini tebrik ederek, "Isparta'da gerek il başkanımızla, gerek milletvekillerimizle yaptığımız istişarede sahadan çok çok güzel geri dönüşler olduğunu, onlar da ifade ediyorlar. Genel merkezimizdeki arkadaşlarımızın değerlendirmeleri hakikaten 5 senede yapılmayacak 15 senelik çalışmaları sığdırmış oldunuz. Yürekten tebrik ediyorum, sizlere çok teşekkür ediyorum. Milletimiz çok daha güzellerini hak ediyor. İnanıyorum ki 31 Mart’ta Isparta’dan başka bir ses gelecek ve şu 5 senede yaptığımız güzel hizmetlerin hem karşılığını alacağız, daha önemlisi önümüzdeki 5 senede çok daha iyilerini yapma iddiasındayız" şeklinde konuştu.Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e gül tablosu hediye etti.