Koronavirüsün ikinci el araç fiyatlarına etkisi ne oldu?

İkinciyeni araç satış platformu 2020 yılı ilk çeyrek döneminde, ikinci el araçlarda fiyatların değişimleri değerlendirdi. İkinciyeni'ye göre yılın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil fiyatları koronavirüsün salgını ile yüzde 4.5 geriledi.Ocak ve şubat aylarında ikinci el araç pazarının hareketli günler geçirdiğini belirten Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız,dedi.İkinciyeni üzerinden gerçekleşen satışlar üzerinden pazarı değerlendiren Ayyıldız,şeklinde konuştu.