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Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başladı

Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.04.2020 17:33
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başlatıldı
Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçti. Mobil olarak hastaların takibini amaçlayan sistem, yayılımın durdurulması amacını taşıyor.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında izolasyon merkezli etkin önlemler alıyor. Karantina merkezleri ile başlatılan izolasyon uygulamaları, hastaların anlık olarak takibini sağlayan Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile devam ediyor.
 
Buna göre sistem, hastayı anlık olarak bulunduğu yeri mobil veri üzerinden takip edip, anlık olarak bildirim sağlayabilecek.

SİSTEM HAYATA GEÇİRİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın açıklamasında evde karantina altında olanları takip edecekleri bir sistemin yakın zamanda uygulamaya geçeceğini duyurmuştu.
 
Bakanlık, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi.

1

GSM OPERATÖRLERİ İLE ÇALIŞILIYOR
 
Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.
Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ
GSM operatörleri ile çalışan Sağlık Bakanlığı, pozitif vakalı hastaların karantina alanlarını veya izole ortamlarını terk etmesi durumunda kişiye SMS yolu ile bilgi verecek, bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

2

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.
Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

3

VERİLER YALNIZCA KOVİD-19 İÇİN KULLANILACAK
Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, KOVİD-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Bunun yanı sıra bu uygulamanın topladığı veriler, kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir şekilde pandemi boyunca muhafaza edilip, hastalık sonrasında imha edilecek.
Bununla birlikte proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.  

''SİSTEMİN GÜVENLİĞİ SIKI KONTROL ALTINDA OLACAK''
İletişim Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamada verilerin korunması için sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını ifade etmişti.
Türkiye'nin KOVİD-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlandığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek" ifadelerine yer verilmişti.
 
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