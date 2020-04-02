Son dakika haberi: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Son dakika haberi: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.



Son dakika haberi: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak. Kararla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütünce yüksek riskli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, vatandaşlarımız sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulmuştur.

Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile vatandaşlarımıza yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu.



1 NİSAN'DA BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 01.04.2020 tarihinden itibaren 81 il ve 923 ilçemizde uygulanmaya başlamıştır.

İlk etapta 2.111.000 haneye PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir.



VATANDAŞIN SAĞLIĞINI RİSKE ATMAMAK İÇİN EVLERE GİDİLECEK

Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda;

oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır.



ÖDEMELER 3 NİSAN CUMA SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

