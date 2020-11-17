Koronavirüste yeni araştırma! Hayatımıza 'uzun Kovid-19' olarak girdi

İngiltere'de yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüs semptomlarını uzun süre taşıyan genç ve daha önce ciddi bir sağlık sorunu olmayan bireylerin vücutlarının uzun vadede zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Doktorlar, "Geçmeyen Kovid-19 belirtisi gösterenlerin iç organları 4 ay içinde zarar görüyor" dedi.



2019 yılının son haftalarında Çin'de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan Kovid-19 ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı.



ARAŞTIRMA, GENÇ VE SAĞLIKLI KİŞİLER ÜZERİNDE YAPILDI: 4 AY SONRA BİLE ORGAN HASARI VAR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs bulaşan ve yorgunluk, nefes darlığı, beyin sisi ve ağrı gibi belirtileri geçmeyen genç ve sağlıklı bireyler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, "uzun Kovid-19" olarak literatüre geçen durumun vücuda uzun vadede etkileri gözler önüne serildi. Uzmanlar, geçmişte ciddi bir sağlık sorunu yaşamayan ve genç bireyler arasında Kovid-19 belirtileri geçmeyenlerin birçok iç organında hasarların meydana geldiğini açıkladı. Araştırmayı yürüten bilim insanları, "Enfeksiyon ilk bulaştıktan dört ay sonra birçok organda hasarın etkisi görülüyor" açıklamasını yaptı. Semptomları geçmeyen 60.000'den fazla insanın sadece İngiltere'de bulunduğunu belirten uzmanlar, bu hastaların halsizlik, beyin sisi, nefes darlığı ve eklem ağrıları yaşadıklarını duyurdu.



HASTALIK İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI

İngiltere'de "uzun Kovid-19" konusunda uzmanlaşan doktor, hemşire ve terapistler, hastaların fiziksel ve psikolojik semptomlarını incelerken, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyin MR sonuçlarını, kan testlerini ve fiziksel durumlarını analiz etti. Araştırmayı yürüten kardiyolog Amitava Banerjee, "İlk 200 hastanın yüzde 70'inde bir ya da daha çok organda hasar meydana geldiğini tespit ettik. Bunlar kalp, ciğerler, böbrekler ve pankreaslar. Bunlar hastalığın bulaştığı andan 4 ay sonra etkileniyor. İyi haber ise bu hasar hafif düzeyde. Hastaların yüzde 25'inde iki ya da daha çok organ etkilenmiş durumda" dedi.



ZARAR GÖREN ORGANLAR ARTASINDA BAĞLANTI VAR

University College London'da doçent olarak çalışan Banerjee, "Verileri ve değişen sonuçları izleyerek bu etkinin devam mı edeceğini yoksa iyileşeceğini göreceğiz" derken, semptomlarla zarar gören organlar arasında bir bağlantı olduğunu dile getirdi. Araştırmaya göre kalp ve ciğerlerinde sorun olan hastalarda nefes darlığı meydana gelirken, pankreas ya da böbreklerdeki sorunların da sindirim sistemleriyle ilgili semptomlarda zarar gördüğü belirtildi.



ARAŞTIRMADAKİ YAŞ ORTALAMASI 44

Araştırmaya katılanların Kovid-19'dan önce sağlık durumları ile ilgili kapsamlı bir analiz yapılmadığını da aktaran Banerjee, katılımcıların ortalama yaşının 44 olduğunu da dile getirdi.



BEYİNDE DOKU DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR

Öte yandan İngiliz The Guardian'ın elde ettiği ayrı bir araştırmaya göre ise, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 58 hastanın yüzde 60'ının ciğerlerinde, yüzde 29'unun böbreklerinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde, hastalıktan 2-3 ay sonra bile rahatsızlık belirtileri çıktı. Bu araştırmada beyindeki bazı bölümlerde doku değişimi de yaşandığı belirtildi.



"SEMPTOMLARI GEÇMEYEN HASTALARDAKİ ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK BİLMİYORUZ AMA İLK ADIMI ATTIK"

Imperial College London'da imünoloji alanında uzmanlaşan Profesör Danny Altmann, "Semptomları geçmeyen Kovid-19 yaşayan hastalarda organlara ne gibi etkisi olacağı bilinmiyor. Bu araştırmalar, hastalığa ve semptomlarına karşı başlayacağımız uzun yolculukta ilk adım olabilir" ifadesini kullandı. Altmann, farklı uzmanlık alanı olan doktorların birlikte çalışması gerektiğini de vurguladı.





