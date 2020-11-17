ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Sütçüler İlçesi Boğazköy köyünde kullanılmayan mermer ocağında: 13 Kasını 2020 tarihinde hırsızlık yapılacağı yönünde alınan bilgi doğrultusunda: şüpheli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Sütçüler İlçe J.K.lığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde. A.İ.T., N.G. ve Ö.I). isimli şahıslar icra edilen takip ve operasyon sonucunda çalmış oldukları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır.Şüpheliler 14 Kasım 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta h tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruntuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.