Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı dün günü 0,42 artışla 334,90 liradan tamamlamasının ardından yeni güne 332,70 lira seviyesinden başladı.



Altın fiyatları yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsünün yol açtığı ekonomik sıkıntılar küresel piyasalarda etkisini göstermeye devam ediyor. Altın fiyatlarında sürekli olarak yükseliş veya düşüş yönünde sert dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 334,90 liradan tamamladı. Peki yeni güne altın nasıl başlayacak?



GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının alış fiyatı 332,02 TL satış fiyatı ise 332,70 TL



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL Satış fiyatı ise 521,42 TL'den işlem görüyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın İstanbul Kapalıçarşıda 1.015,96 TL alış fiyatı 1.042,84 TL satış fiyatından işlem görüyor



TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

