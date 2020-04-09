Koronavirüs sonrası büyük fırsat! Dikkat çeken Türkiye açıklaması

YENİ NORMAL NE?

İŞ GÜCÜ KAYIPLARI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşan, koronavirüs sonrası Türkiye ekonomisi ile ilgili konuşarak, "Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşan, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ile yeni dönemde karşı karşıya kalınacak olası risk ve fırsatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Aşan, şunları kaydetti:Salgının bir diğer etkisi ise Hazine ve Maliye Bakanımız’ın ‘değişim’ olarak nitelendirdiği ve özellikle cari işlemler açığını azaltıcı ve sanayi üretimini daha istikrarlı hale getirici yapısal düzenlemelerin ve bunların sonucu oluşacak dönüşümün hızını bir miktar kesecek olması.Bu krizde de birçok fırsat penceresi açılacak. En hazırlıklı ülkeler bu fırsatlardan en çok yararlananlar olacak.Kriz sanal/dijital tarafta beklenilenden daha hızlı bir ilerlemeye yol açacak. Sadece ekonomik tarafta değil, finansal alanda da böyle bir trendi göreceğiz.İşgücü piyasalarında kayıplar yaşanıyor / yaşanacak. Önemli olan bu kayıpların bir trend haline gelip gelmeyeceği. Hem yönetimlerin aldıkları ekonomik kararlar hem de dünyanın yeni normalinde ülkelerin uygulayacakları ekonomi politikaları bize rakamların çok ötesinde şeyler söyleyecek.Uluslararası ticarette bir daralma olacağı da açık ancak burada bizim açımızdan bir fırsat alanı oluşabilir.Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir. Bu da kriz sonrası üretmeye ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Yani size gelecek anlık bir yeni siparişe hemen cevap verebilecek durumda olursanız bu sizi diğer ülkelerin bir adım önüne geçirecektir. Bu yüzden salgın yönetiminde, çarkları çalışır tutacak bir optimizasyon ve ince ayar çok önemli.Sağlık alanında aynı savunma sanayiinde olduğu gibi hızlı bir millileşmenin olacağı bir döneme gireceğiz.”