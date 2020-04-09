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Koronavirüs sonrası büyük fırsat! Dikkat çeken Türkiye açıklaması

Koronavirüs sonrası büyük fırsat! Dikkat çeken Türkiye açıklaması
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs sonrası büyük fırsat! Dikkat çeken Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşan, koronavirüs sonrası Türkiye ekonomisi ile ilgili konuşarak, "Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr Göksel Aşan, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ile yeni dönemde karşı karşıya kalınacak olası risk ve fırsatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aşan, şunları kaydetti:
 
“Göstergeler 2020 ilk çeyrekte de olumlu seyrin devam edeceği yönündeydi. Bu salgının en kötü etkilerinden biri bu tabloyu sekteye uğratması oldu.
 
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Salgının bir diğer etkisi ise Hazine ve Maliye Bakanımız’ın ‘değişim’ olarak nitelendirdiği ve özellikle cari işlemler açığını azaltıcı ve sanayi üretimini daha istikrarlı hale getirici yapısal düzenlemelerin ve bunların sonucu oluşacak dönüşümün hızını bir miktar kesecek olması.
 
 YENİ NORMAL NE?
 
Bu krizde de birçok fırsat penceresi açılacak. En hazırlıklı ülkeler bu fırsatlardan en çok yararlananlar olacak.
 
Salgın elbette sonlanacak ve insanlar yeni normallerine dönecekler. Bu yeni normale olabildiğince hazır olmamız gerekiyor. En kritik konu ülkenin üretim potansiyeline zarar vermemek, çarkların dönüşünü tamamen durdurmadan salgınla baş etmeyi becerebilmek. Salgından çıkışın en başarılı ülkelerinden biri Türkiye olacak.
 
Kriz sanal/dijital tarafta beklenilenden daha hızlı bir ilerlemeye yol açacak. Sadece ekonomik tarafta değil, finansal alanda da böyle bir trendi göreceğiz.
 
İŞ GÜCÜ KAYIPLARI
 
İşgücü piyasalarında kayıplar yaşanıyor / yaşanacak. Önemli olan bu kayıpların bir trend haline gelip gelmeyeceği. Hem yönetimlerin aldıkları ekonomik kararlar hem de dünyanın yeni normalinde ülkelerin uygulayacakları ekonomi politikaları bize rakamların çok ötesinde şeyler söyleyecek.
 
Uluslararası ticarette bir daralma olacağı da açık ancak burada bizim açımızdan bir fırsat alanı oluşabilir.
 
Dünya ticaret hacmi daralırken bizim toplam ticaretten aldığımız payı arttırma şansımız olabilir. Bu da kriz sonrası üretmeye ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Yani size gelecek anlık bir yeni siparişe hemen cevap verebilecek durumda olursanız bu sizi diğer ülkelerin bir adım önüne geçirecektir. Bu yüzden salgın yönetiminde, çarkları çalışır tutacak bir optimizasyon ve ince ayar çok önemli.
 
Sağlık alanında aynı savunma sanayiinde olduğu gibi hızlı bir millileşmenin olacağı bir döneme gireceğiz.” 
 
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