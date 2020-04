Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Kuruluş Yıldönümünü Mesajı





Gücünü kanunlardan alarak, halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan, Ülkemizin güvenliği için fedakârca çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Kuruluş Yıldönümünü gurur ve onurla kutluyoruz.



Devletimizin temel taşlarından biri olan Türk Polisi; hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde sorumluluklarını en iyi, en doğru, en hızlı şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaktadır.



Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri ifa eden, terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı mücadele veren Türk polisi her türlü takdiri hak etmektedir.



Türk Polis Teşkilatımız güvenlik ve özgürlük dengesini hassasiyetle sağlamak için yetkisini kanunlardan alarak görev yapmakta, topluma güven veren hizmetlerini halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettirmektedir.



Son haftalarda yaşadığımız Covid-19 pandemisi karşısındaki ulusal mücadelemizde cansiparane çalışan Türk Polisi, her zaman her şartta milletinin hizmetinde olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bu mücadeledeki gayretlerinizden dolayı her birinize şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan Polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.



Ömer SEYMENOĞLU

Vali