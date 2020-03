Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Okul tatili uzatıldı mı?

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıda çıkması en çok merak edilen konularda birisi de okulların tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı! Alınan karara göre eğitime verilen ara uzatılacak.



Son Dakika Haberi; Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 16 Mart’tan 30 Mart’a kadar tatil edilmesinin kararlaştırılmıştı. Bu Kapsamda 23 Mart'ta itibaren öğrenciler uzaktan eğitime başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi, bakanlar açıklama yapıyor.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır.

Virüs genç, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Fark etmediğiniz bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır."

Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var... Yakalanmamak.

Eğitime verilen ara uzayacaktır.

Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı dijital ortamda her gün güncellenerek paylaşılacak.



İYİLEŞEN HASTALAR

(Koronavirüs) Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu.



EĞİTİME VERİLEN ARA 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Bakn Selçuk'un açıklamalarından satır başları

Bilim kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu.