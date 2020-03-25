Isparta AFAD Coronavirüs Tedbirlerini Uygulamaya Devam Ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir.Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.Bu tedbirler kapsamında; Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak İlimzde KYK Yurdunda Gözetim ve İzleme altında bulunan Umreden dönenler için tüm temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanmaktadır.Vatandaşlarımıza ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir.Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.Bu tedbirler kapsamında; Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dezenfekte edilmiştir.Buna ek olarak Isparta AFAD girişine ve katlarına fotoselli dezenfekte etme aletleri kurulmuştur.

Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.



