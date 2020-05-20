Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?

HES KODU İLE YOLCULUK

KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK

HES KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ve son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, bayran sonrası normalleşme adına Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte HES kodu sistemine geçileceğini duyurdu. HES kodu nasıl alınır?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı ve saat 14:00'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.Koca uygulamayla ilgili şöyle konuştu: "HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek."Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.