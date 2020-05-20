İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 30 -Karar Tarihi : 20/05/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.05.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekildebulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplumsağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arasıteması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavigereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindekiazalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta ayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.Normalleşme süreci kapsamında, berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerininçalışma esasları İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı Genelgesi doğrultusunda Kurulumuzun 2020/25 sayılı Kararıyla düzenlenmiş ve çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak belirlenmişti.Ancak, Ramazan Bayramı öncesinde bu işyerlerinde yoğunluğun fazla olacağıdeğerlendirildiğinden, çalışma saatlerinin 20 ve 21 Mayıs 2020 tarihlerinde 08.00-24.00, 22 Mayıs 2020 tarihinde 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk vebelediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 20.05.2020