Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Görev Değişimleri Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde görev yerleri değişen Şube Müdürü ve İşletme Müdürleri yeni görevlerine başladı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne Mühendis olarak atanan Serkan Gönenç, Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü olarak görev yapmakta iken Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğüne, Şube Müdürü olarak atanan Hüseyin Divrik, Eğirdir İşletme Müdürü olarak görev yapmakta iken Isparta İşletme Müdürlüğüne atanan Zafer Korkmaz ve Isparta İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Eğirdir işletme Müdürlüğüne atanan Fevzi Ceylani yeni görevlerine başladılar.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy görev değişimi nedeniyle yeni görevlerine Başlayan Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Hüseyin Divrik, Isparta İşletme Müdürü Zafer Korkmaz, Eğirdir İşletme Müdürü Fevzi ceylani ve Orman Yangınları Şube Mühendisi Serkan Gönenç’e Orman Bölge Müdürlüğümüze bu zamana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalar için teşekkür etti ve yeni görevlerinde “İnsana saygı ve İşine saygı” prensibi çerçevesinde yapacak.