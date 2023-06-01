Özet: Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde bulunan Kocapınar mesireliği, depremzedelerin çocuklarına yönelik psikososyal destek amaçlı bir program düzenledi. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, depremzedeler ve Isparta Çocuk Evlerinden gelen öğrenciler bir araya geldi. Programda müzikli dramatizasyon çalışmaları ve oyun havalarıyla eğlence sağlandı. Aynı zamanda köyün doğal güzellikleri ve çeşitli yiyeceklerin sunulduğu Kocapınar mesireliği, yaz boyunca herkesi misafir etmeye davet ediyor.Etiketler: #KocapınarDepremzedeleri #Eğirdir #Isparta #PsikososyalDestek #MotivasyonProgramı #KocapınarMesireliği