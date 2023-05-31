ISPARTA TİCARET BORSASI TOGG'UN ANAHTARINI ALDI - 79. TOBB GENEL KURULU

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu toplantısı için Ankara'da bulunurken, yapılan kura çekilişinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un sahibi oldu.

365 oda ve borsanın başvurduğu TOGG sahibi olma sürecinde, yapılan kura çekimi sonucunda TOGG'un oda ve borsalara teslim edilecek bekleme sıralaması belirlendi. İlk 16'ya kadar olan rakamları çeken oda ve borsalara anahtar teslim töreni düzenlendi.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, kura çekimine katılarak 16. numarayı çekerek ilk 16 il arasına girmeyi başardı. Kura çekiminin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin'e TOGG'un anahtarını teslim etti.

Bu gelişme, Isparta Ticaret Borsası için önemli bir başarı ve TOGG'un yerli otomobil projeleriyle ilgili heyecanı artıran bir adımdır. Kamuoyuna duyurulur.