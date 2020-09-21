KIZILDAĞ MİLLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME REVİZYON PLANI YAPIMI 1.İLGİ GRUPLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Milli Parkının günümüzdeki değişen ve gelişen ihtiyaçlarını gerek hukuki, gerek bilimsel, gerekse sosyal açıdan karşılayacak olan Revize Uzun Devreli Gelişme Planı Yapımı 1.İlgi Grupları Toplantısı Kızıldağ Milli Parkı Mavi Sedir Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya; Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan KUBALI, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 6.Bölge Müdürü Mahmut TEMEL ile ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili muhtarlıklar katıldı.Toplantıda kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yöre halkının talepleri ve görüşleri dinlendi. Aynı zamanda yeni yapılacak Revize Uzun Devreli Gelişme Planı'nda yer alması istenen talepler ve arazi çalışmalarından elde edilen veriler de ele alınarak müzakere edildi.Toplantı sonucunda Kızıldağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı revizyon çalışmalarının aynı hızla devam ettirilerek belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılması kararına varıldı.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü