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TFF: BİLİM KURULU MÜSADE ETMİYOR!
ISPARTA
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Nihat Özdemir: Taraftar isteğimiz reddedildi!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanmasını istediklerini ancak Sağlık Bakanlığı'nın müsaade etmediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasından, yayıncı kuruluşa, gündemdeki hakem eleştirilerinden, takımların seyircili maç isteklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. 

"NE OLURSA OLSUN LİGLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Liglerin pandemi sürecinde başlamasını ve kulüplerin tedbir konusunda hassas olmaları gerektiğini belirten Özdemir, "Liglerimiz başladı, Süper Lig takımlarımızı bu işlere çok dikkat ediyor, aynı şekilde 1'inci Lig takımlarımız da çok dikkat ediyor. Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig'de pandemiden dolayı bazı olaylar yaşıyoruz. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig takımları kamp yerlerini antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" diye konuştu.

"MAÇLARIMIZI SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Takımların maçları seyircili oynama isteğine de değinen Özdemir, "Türkiye'de pandeminin seyrini hep birlikte takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz da bu işin üzerinde. Sürekli görüşme halindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da bu işin üzerinde. Biz de maçları seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yüzde 10 kapasiteli oynamasına da razı olduk ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsaade etmiyor. Önümüzdeki günlerde pandemi de bir rahatlama olursa görüşmelerimizi devam ettirerek  bütün liglerimizi az da olsa, taraftarla hiç olmazsa localarımızı açarak liglerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞLA GÖRÜŞMEMİZ SÜRÜYOR"

Yayıncı kuruluş ile yaşanan ödeme konusunda yakın zamanda çözülmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Özdemir, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

"HAKEMLER DE İNSAN, HATALARI EN ALT SEVİYEDE TUTMAK İSTİYORUZ"

Hakem hatalarının en asgari şekilde olması için çalıştıklarını söyleyen Özdemir,  "Maçlarımızı hem hakemlerimiz, hem de VAR yönetiyor. Bunun TFF 1'inci Ligi ve Msli.com 2'nci Lig, Misli.com 3'üncü Lig'i var ve buralarda da hakem olaylarına maalesef rastlıyoruz, olabilir onlar da insan, VAR'da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına da inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"MİSLİ COM. ALT LİGLERE SPONSOR OLARAK PARMAĞINI, ELİNİ DEĞİL VÜCUDUNU TAŞIN ALTINA SOKTU"

Futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Misli.com ile bir anlaşma yaptık. Hem isim sponsoru oldular, hem de maçları yayınlayacaklar. 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimiz için çok büyük bir avantaj. Bundan sonra Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig maçları daha güzel maçlar olacak. Oyuncular kendilerini motive edecekler, maçların yayınlandığını bilecekler. Kulüplerimiz de bunu istiyordu. Misli.com'da elini parmağını değil vücudunu taşın altına soktu ve gelip sponsor oldular ve onlarla beraber devam edeceğiz" dedi.
 
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