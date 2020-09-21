ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık olaylarının önlenmesi suç ve suçlu ile mücadele kapsamında ilimizde gümrük kaçağı cep telefonu/elektronik ürün satışı yapan şahıslara yönelik 17/09/2020 günü gerçekleştirilen operasyonda;13 adet cep telefonu, 2 adet kol saati ve 2 adet akıllı bileklik ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.