KİTİKATE'DE SONBAHARIN ESİNTİSİNİ SICACIK KARŞILAYIN!

Kitikate'in organik dünyasında bu sonbahar, renkler iç ısıtıyor...

%100 ORGANİK

''Organik olduğunumuzu GOTS web sitesinden CU84765 numarası ile sorgulayabilirsiniz.''

GOTS sertifikası neden önemlidir?

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Kitikate'in sonbahar katagorisinde yeralansoğuk günlerde bebeğinizi sıcacık tutacak! Çocuk giyim kategorisindeki kıyafet seçenekleri de, çocuklarınızın mutluluğunu ikiye katlayacak. Sonbahar esintisi yumuşacık ürünler ile karşılayın! Kitikate'de sonbahar sezonu ürünleri reyonlarda yerini aldı.Kalitesi ve konforuyla ön plana çıkan Tulumlar, Zıbın Setleri, Pijama takımları, Patikli Pantolonlar, Salopetler, Elbiseler ile birlikte;yumuşak pastel renklerde neşeli modellere sahip erkek ve kız çocuk kıyafetleri, ayakkabı, aksesuar, yastık, yorgan, nevresim gibi tekstil ürünlerini Kitikate'nin Isparta Mağazasından satın alabilirsiniz.Mükemmel annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafet arayanlar ve 6 yaşına kadar olan küçük çocuklar için de pek çok alternatif var.Organik bebek kıyafetleri, bebek giyim setleri, %100 organik pamuk kumaş bebek giyimi ve tekstili için aradığınız herşey kitikate'in Isparta Mağazasında...Kitikate Bebek ve çocuk giysileri Global Organik Tekstil Standardınolu sertifikası taşıyor.GOTS, dünyanın en önde gelen organik tekstil sertifikasyon kuruluşudur. Bu logoyu etiketinde gördüğünüz her ürün, hammaddesinden üretimine, kullanılan boyasından Kesimhanesine kadar uluslararası GOTS standartlarına uygun olarak üretilmiş ve tüm kalıntı testlerinden geçmiş demektir.