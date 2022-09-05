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Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği Yapıldı

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Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği Yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.09.2022 16:21
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Gökyüzü Gözlem Şenliği Yapıldı
Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Melikler Yaylası’nda 6. Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından astronomi meraklıların bir araya geldiği şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yenişarbademli ilçesi sınırlarındaki Melikler Yaylası’nın eşsiz ortamında bir araya gelen konuklar şehrin ışıklarından uzak bir şekilde doyasıya gökyüzünü izlediler.
Şenliğe katılanlara teleskoplar başında, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, SDÜ Fizik Topluluğu akademisyenleri ve öğrencileri tarafından galaksiler, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgi verilerek eşsiz bir deneyim yaşatıldı.
Konuklar yaşadıkları deneyimden ve Melikler Yaylası’nın doğal ortamından çok etkilendikleri söyleyerek bu deneyimi herkesin yaşaması tavsiyesinde bulundular.
Gözlem şenliğine katılarak geceyi konuklarla birlikte Melikler Yaylası’nda geçiren Vali Aydın Baruş yaptığı açıklamada “Gökyüzü gözlem şenliğinin amacı gökyüzüne dikkat çekmek ve uzun zamandır hasret kaldığımız karanlık gökyüzünü buradan görebilmek. Gökyüzüne meraklı olan, astronomiye meraklı olan çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız için önemli bir etkinlik. Burada diğer taraftan da Işık kirliliğine dikkat çekiyoruz. Şehirlerimizde hasret kaldığımız bu manzarayı böyle noktalardan gözlemleyebilmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu kapsamda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın bir çalışması var. Antalya, Burdur ve Isparta da karanlık noktaları belirlemeye yönelik bir çalışma yapıldı ve 84 karanlık nokta belirlendi. Tabii esas hedefimiz gökyüzü gözlem parkları kurmak. Çünkü dünyada yeni gelişen bir astroturizm yaklaşımı var. Gökyüzüne merakı olan, gökyüzünü gözlemlemek isteyen insanlar bir ülkeye rahatça gidebiliyorlar ve oralarda konaklayabiliyorlar ve gözlemlerini orada rahatça yapabiliyorlar. Gökyüzü gözlem parklarının da bazı koşulları olması gerekiyor. Parklar aynı zamanda eğitimlerin verilebildiği, insanların gökyüzü ile ilgili etkinlikler düzenleyebildiği yerler olmalı ve buralarda konaklayabileceği alanların da olması gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz Yenişarbademli Melikler Yaylası, Gölcük Tabiat Parkı ve Yazılı Kanyon’ da karanlık noktalarımız. Amacımız buraları çocuklarımızın, gençlerimizin astronomi ile ilgili eğitim alabileceği yerler haline getirmek ve gençlerimizin gökyüzü merakını tetiklemek. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda uzay bilimlerine olan merak arttı. Türkiye'de uzaya uydu gönderen önemli ülkelerden birisi. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8 uydumuz var. Dolayısı ile uzayda yer almamız lazım onun için de çok başarılı bilim insanları yetiştirmemiz lazım. Başlangıç noktası da burası, burada çocuklarımızı görüyorum aileleri ile birlikte gelmişler son derece sevindirici. Şu anda yaptığımız gözlemlerde gerçekten yıllardır göremediğimiz, hasret kaldığımız yıldızları hocalarımızın da anlatımıyla görebiliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu konuya ilgi duymaya davet ediyorum. İnanın pişman olmayacaklar, gökyüzünün ve kainatın muhteşemliğini gördükçe hayatlarının anlamını daha iyi kavrayacaklar diye düşünüyorum. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Şenlik alanında gökyüzü gözleminin yanı sıra öğrencilere yönelik bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Baruş tarafından verildi.
Şenlik sabahında ise çalışmalarıyla şenliğe katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri yine Vali Baruş tarafından takdim edildi.
Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği; Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Yenişarbademli Belediyesi, Yenişarbademli Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atabey Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TUBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlendi.
 

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