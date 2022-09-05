İşlettiği çay ocağı çalışanı tarafından soyulan Halis Karabulut, “Garip diye çocuğu çalıştırmak için aldım. 50 bin lira değerindeki makine ve ekipmanları kamyonete yükleyip götürdü.” dedi.
Isparta’da, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı iş yerinin soyulduğunu fark etti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
DHA’nın haberine göre; bir gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi.
Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
“Ben garip diye çocuğu aldım işe”
Halis Karabulut, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Sakın ola bu zamanda kimseye güvenmeyin. Ben garip diye çocuğu aldım işe, çalıştırmak için. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım ama en sonunda dükkanı bu hale getirdi. Pazar akşamı dükkandaki 50 bin lira değerindeki makine, ekipmanları yanındaki 1 kadın, 1 erkek arkadaşıyla kamyonete yükleyip götürdüler.