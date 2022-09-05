Isparta’da gariban diye işe aldığı şahıs, iş yerini soydu

“Ben garip diye çocuğu aldım işe”

“Kendi ellerimle çorbalar yaptım, kıyafetler aldım”

İşlettiği çay ocağı çalışanı tarafından soyulan Halis Karabulut, “Garip diye çocuğu çalıştırmak için aldım. 50 bin lira değerindeki makine ve ekipmanları kamyonete yükleyip götürdü.” dedi.Isparta’da, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı iş yerinin soyulduğunu fark etti.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.DHA’nın haberine göre; bir gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi.Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.Halis Karabulut, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: