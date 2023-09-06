Kitapseverler Müjde!

Iyaşpark AVM’de Geleneksel olarak her yıl düzenlenen kitap fuarı bu yılda açılmış bulunuyor. 01 Eylül -30 Eylül arasında bir ay boyunca Iyaşpark AVM’de kalacak olan Kitap Fuarı uygun fiyat seçenekleri ile okurlarını bekliyor. Anayurt Yayınları tarafından planlanan fuarda 15 TL’den başlayan, 7’den 70’e herkese hitap eden binlerce eser bulunuyor. Ayrıca fuar sürecinde birbirinden değerli yazarlar da imza günleri ile Iyaşpark AVM’de okuyucularla buluşacak. İlk olarak 10 Eylül Pazar günü saat 14.00’te yazar Işıl Işık okuyucularla buluşacak. 17 Eylül’de ise herkes tarafından esprili kişiliği ile tanınan çeşitli dizi ve filmlerdeki rolleri ile zihinlerde yer edinmiş sevilen sanatçı Müfit Can Saçıntı sevenleri ile buluşuyor. 23 Eylül’de ise yazar Beyza Alkoç ve kitapları Iyaşpark AVM’de okuyucularıyla imza etkinliğinde buluşacak. Isparta halkı Iyaşpark AVM’de Eylül ayı boyunca kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu dolu bir ay geçirecek.
Ayrıca Iyaşpark AVM Yönetimi sosyal medya hesaplarından düzenlediği çekiliş ile 4 şanslı takipçisinekitap fuarında kullanabilecekleri 250’şer TL’lik hediye çeki dağıtacak. Kitapseverlerin ilgisini çekecek bu çekilişe https://www.instagram.com/iyasparkavm/ linkinden ulaşabilirsiniz.