"Isparta Elması" Coğrafi İşaretiyle Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Onaylandı

Isparta'nın gururu "Isparta Elması," 2020 yılında başvurusu yapılan coğrafi işaret belgesi için uzun bir sürecin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. İldeki 17. coğrafi işaretli ürün olan "Isparta Elması," tanıtım faaliyetleriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Meclis Başkanı Nevzat Demirel, bu önemli gelişmeyi İsparta Valisi Aydın Baruş ve İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgilendirme ziyareti gerçekleştirerek paylaştılar.

Başkan Şahin, "Isparta Gülyağı" ve "Isparta Gül Suyu" gibi İlimizin marka değerlerini daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle koruma altına aldıklarını belirterek, şimdi de "Isparta Elması"nı bu statüye kavuşturduklarını vurguladı. Bu çalışmaların, ürünlerin kalitesinin tescillenmesine ve dünya pazarlarında daha fazla katma değer kazanmasına katkı sağladığını ifade etti.

Ayrıca, "Her İnsan ISPARTA ELMASI’nı hak eder" sloganıyla başlatılan tanıtım faaliyetlerinin dünya çapında yaygınlaştırılması amacıyla, 6 dilde hazırlanan coğrafi işaret belgesine sahip "Isparta Elması" tanıtım videosunun, Türk Büyükelçilikleri ve Ataşelikleri aracılığıyla dünya genelinde tanıtımının yapıldığını ve sosyal medya dahil birçok platformda aktif bir şekilde tanıtıldığını belirtti.

Bu önemli adımın ardından, Isparta Elması'nın hem Türkiye içinde hem de uluslararası düzeyde daha fazla tanınması ve tercih edilmesi bekleniyor.