Isparta'ya 541 Yeni Öğretmen Göreve Başlıyor, Eğitim Heyecanı Dorukta

Isparta - Isparta'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması yaklaşırken, 541 yeni öğretmenin Isparta'ya atanması, eğitim camiasında büyük bir heyecan yarattı. Aynı dönemde 186 öğretmenin başka illere atanırken, 172 öğretmen de emekliye ayrıldı.

Milli Eğitim Müdürü Baydur, Isparta'da gerçekleşen öğretmen atamalarını duyurarak, yeni öğretmenlere "hoş geldiniz" dedi. Baydur, bu yeni öğretmenlerin Isparta'daki eğitim kalitesine önemli katkılarda bulunacaklarına inandığını ifade etti ve ayrıca, başka illere atanacak olan 186 öğretmene teşekkür etti. Emekliye ayrılan 172 öğretmen için de teşekkürlerini dile getirdi.

Baydur, konuşmasında şunları söyledi: "Hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğretmenlerim, öğrencilerimizin yetişmesinde büyük rol oynayacak ve Isparta eğitimine katkı sağlayacaksınız. Isparta'dan ayrılan 186 meslektaşıma da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize yeni görev yerlerinizde başarılar dilerim. Bu yıl ülke eğitimine kattıkları değeri göğüslerinin kabardığı bir gurur içinde, öğrencilerimize rehberlik etmenin ve gençlerle deneyimlerinizi paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, emekliye ayrılan 172 meslektaşlarıma hizmetleri için teşekkür ediyor, yaşamlarının yeni dönemlerinde mutluluklar diliyorum."

Isparta'daki eğitim camiası, yeni öğretmenlerin katılımıyla birlikte eğitim yılına heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler, yeni dönemde bu öğretmenlerle buluşmanın ve bilgiye açık zihinlerini geliştirmenin heyecanını yaşıyor.