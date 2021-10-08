KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA YERİNİ ALDI

Koza Tekstil'in iç giyim katagorisinde yeralan

yüzde 100 Hasyün ve Safyün ürünler

soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak!

Kalitesi ve konforuyla ön plana çıkan bay-bayan ve çocuklar için en kaliteli termal içlikler, çoraplar, şapkalar, eldivenler, atkılar, bereler, montlar ve eşofman takımları Koza Tekstil'de sizleri bekliyor.

Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren,

Penti, Tatkan

Hem de tüm ürünler toptan fiyatına perakende satılıyor....!

KOZA TEKSTİL TÜM E-TİCARET PLATFORMLARINDA!

Koza Tekstil başta

olmak üzere tüm ürünlerini e-ticaret satış platformlarından da satışa sunuyor.. Hangi şehirden sipariş verdiyseniz, Koza Tekstil sizlere güvenli ödeme seçenekleri sunup en kısa sürede kargoluyor. Tüm alışverişlerde KARGO bedava...!

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KOZA TEKSTİL KIŞLIK ÜRÜN REYONLARINDAN FOTOĞRAFLAR