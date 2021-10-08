GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kades Uygulamasına Dikkat Çekti

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kades Uygulamasına Dikkat Çekti
ISPARTA
G.Tarihi: 08.10.2021 01:19
70 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
EMNİYET SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYOR
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü,  sosyal medya sayfalarından vatandaşları bilgilendiriyor. Isparta'da icra ettiği asayiş, narkotik, huzur-güven gibi faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıyor. Olumsuz durumlara karşı ( dolandırıcılık vb.)  bizi uyarıyor.
Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü Kadına yönelik şiddete karşı ve aile içi olaylara karşı afiş ve çeşitli görsellerle vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. KADES Uygulamasını yaygınlaştırmak için tanıtım yapıyor.

İşte Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bilgilendirme paylaşımlar...

Isparta Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Personeli olarak #KADES i anlatmaya kuaförlerimizden başladık, Tübitak Bilimin Işığında Parlayalım etkinliği kapsamında görevli olan öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle devam ettik. + #KADES kurulumu ve kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıp afişlerimizi astıkKonuya olan duyarlılıklarından ve ilgilerinden ötürü kuaförlerimize, esnaflarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

#ŞiddeteSıfırTolerans ilkemizle şiddetle topyekun mücadelemiz devam etmektedir. #Kades Hayat Kurtarır Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak İlçe kıraathanelerimizde vatandaşlarımıza dolandırıcılık, telefon ve internet dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıyoruz.

Isparta İl Emniyet olarak İlçe kıraathanelerimizde vatandaşlarımıza dolandırıcılık, telefon ve internet dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıyoruz.
 
23

 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3. doz aşı ile ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama
Isparta'da trafik kazası: öğrenci yaralandı
Türker AVM Şubelerinde bu ürünlerde indirim var!
Isparta Bilimin Işığıyla ParlayacakISPARTA BİLİMİN IŞIĞIYLA PARLAYACAK
Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü adresi değişti
Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) için önemli duyuru
Isparta'da yılın son koordinasyon kurulu toplantısıISPARTA'DA YILIN SON KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
Isparta'da emniyette asayiş uygulamaları
Isparta'da Kırık, Çatlak veya Hasarlı Ekran Onarımı Akıncılar Teknik Serviste
HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
Isparta Valisi Seymenoğlu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
​Davraz Turizm Merkezi’nde Zambak Ekimi Yapıldı​DAVRAZ TURİZM MERKEZİ’NDE ZAMBAK EKİMİ YAPILDI
Bilim insanları açıkladı Kovid-19’dan kötü haber
Memurlar için büyük müjde!
Isparta İşkur'dan 55 kişilik TYP-iş arayanlar bu habere dikkat!
Isparta'da inşaat malzemeleri hırsızlığı olayı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon
ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!
WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?
''Eskisinden daha fazla dikkat edin!''
Isparta'daki 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı
E-DEVLET'TEN SIZINTI AÇIKLAMASI
BAKAN KOCA "KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ
Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Peş peşe açıklamalar! Şoke eden iddia!
Günün koronavirüs tablosu açıklandı! Endişe verici
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KAYA BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN EN TAZE NOKTASIKAYA BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN EN TAZE NOKTASI03 Ekim 2021
EĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİEĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİ03 Ekim 2021
Isparta'da konteyner evler için Davraz Prefabrik en iyi çözümü sunuyor!Isparta'da konteyner evler için Davraz Prefabrik en iyi çözümü sunuyor!01 Ekim 2021
ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK, SESİ GERÇEK TONLARI İLE DİNLETİR!05 Ekim 2021
TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!TÜRKER ET, BİR ETTEN DAHA FAZLASINI SUNUYOR!02 Ekim 2021
KOVİD-19 HAPI GELİŞTİRİLDİKOVİD-19 HAPI GELİŞTİRİLDİ01 Ekim 2021
Çiğdem Gül Isparta'da sahne alıyorÇiğdem Gül Isparta'da sahne alıyor02 Ekim 2021
SİGARAYA ZAM GELDİSİGARAYA ZAM GELDİ04 Ekim 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru04 Ekim 2021
WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?05 Ekim 2021
AŞILAMAYA RAĞMEN NEDEN VAKALAR BİTMİYOR?AŞILAMAYA RAĞMEN NEDEN VAKALAR BİTMİYOR?04 Ekim 2021
Isparta'da Kırık, Çatlak veya Hasarlı Ekran Onarımı Akıncılar Teknik ServisteIsparta'da Kırık, Çatlak veya Hasarlı Ekran Onarımı Akıncılar Teknik Serviste06 Ekim 2021
Isparta'yı "Keşif Isparta" ile KeşfetIsparta'yı "Keşif Isparta" ile Keşfet02 Ekim 2021
YÖK'TEN EK SINAV HAKKI KARARI! YÖK'TEN EK SINAV HAKKI KARARI! 01 Ekim 2021
ATABEYDE ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA...!ATABEYDE ÖNEMLİ BİR YATIRIM DAHA...!01 Ekim 2021
SENİRKENT'TE PLASTİK KASA FABRİKASI KURULACAKSENİRKENT'TE PLASTİK KASA FABRİKASI KURULACAK01 Ekim 2021
ISPARTA'DA TELEFON ADINA HERŞEY TELALEM'DE!ISPARTA'DA TELEFON ADINA HERŞEY TELALEM'DE!04 Ekim 2021
Isparta'da Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje YürütülüyorIsparta'da Köylerin Altyapı Hizmetleri İçin 62 Proje Yürütülüyor02 Ekim 2021
Isparta İşkur'dan 55 kişilik TYP-iş arayanlar bu habere dikkat!Isparta İşkur'dan 55 kişilik TYP-iş arayanlar bu habere dikkat!06 Ekim 2021
ISPARTA'DA HALK OYUNLARI İL BİRİNCİLİĞİISPARTA'DA HALK OYUNLARI İL BİRİNCİLİĞİ02 Ekim 2021