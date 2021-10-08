EMNİYET SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYOR

İşte Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bilgilendirme paylaşımlar...

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya sayfalarından vatandaşları bilgilendiriyor. Isparta'da icra ettiği asayiş, narkotik, huzur-güven gibi faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıyor. Olumsuz durumlara karşı ( dolandırıcılık vb.) bizi uyarıyor.Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü Kadına yönelik şiddete karşı ve aile içi olaylara karşı afiş ve çeşitli görsellerle vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. KADES Uygulamasını yaygınlaştırmak için tanıtım yapıyor.Isparta Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Personeli olarak #KADES i anlatmaya kuaförlerimizden başladık, Tübitak Bilimin Işığında Parlayalım etkinliği kapsamında görevli olan öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle devam ettik. + #KADES kurulumu ve kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıp afişlerimizi astıkKonuya olan duyarlılıklarından ve ilgilerinden ötürü kuaförlerimize, esnaflarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.#ŞiddeteSıfırTolerans ilkemizle şiddetle topyekun mücadelemiz devam etmektedir. #Kades Hayat Kurtarır Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak İlçe kıraathanelerimizde vatandaşlarımıza dolandırıcılık, telefon ve internet dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıyoruz.Isparta İl Emniyet olarak İlçe kıraathanelerimizde vatandaşlarımıza dolandırıcılık, telefon ve internet dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıyoruz.