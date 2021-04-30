Mehmet Ceyhan'dan uyarı: Bu yapılmazsa 17 gün boşuna kapanmış oluruz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, tam kapanmayla ilgili uyarılarda bulundu.
Ceyhan, tam kapanma öncesi yaşanan iller arası seyahat yoğunluğu nedeniyle tatil yörelerinde vakaların artacağını söyledi.
'KAPANMA İŞE YARAMAZ'
Ceyhan,17 gün sonraki geri dönüşler için önemli uyarılarda bulundu. Ceyhan ''Dönüşler kademeli olmalı, yoksa kapanma bir işe yaramaz. Bir güne iki güne bunların dönüşlerini sığdırırsak kesin benzer tablolarla karşılaşacağız zaten. Yoksa aynı görüntülerle dediğim gibi boşuna 17 gün eve kapanmış oluruz başka bir şeye yaramaz'' ifadelerini kullandı.
'KISITLAMALARIN BİRDEN KALDIRILMAMASI GEREKİYOR'
Mehmet Ceyhan, 17 gün sonra kısıtlamaların birden bire kaldırılmaması gerektiğini belirtti
Ceyhan, ''Mesela Mart'ın başında yaptığımız gibi birden bire okulları açıp, esnafın iş yerlerini açıp hepsini birden 18'inde yaparsak eğer hiç şüpheniz olmasın daha büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz çünkü aşılama oranlarımız çok düşük henüz.'' dedi.