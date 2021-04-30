Isparta'da bir dolu lezzet bir telefon uzaklığında...Isparta'nın şarküteri markası Sedat Öz Gurme sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde lezzetleri araç ile kapınıza getiriyor. Hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.
TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ
Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Sosis,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.
Telefon: 0246 201 25 71
whatsapp mesaj: 0 532 223 02 01 -- 0 532 407 89 60