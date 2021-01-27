Aşılamada hedef belli oldu! Normalleşme ne zaman?

Kısıtlamaların esnetilmesi tartışılırken, vaka sayısı kadar aşılanma oranlarının da dikkate alınması istendi. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişi, martın ilk haftasına kadar aşılanırsa gevşeme kararları daha kolay alınacak.