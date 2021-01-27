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İlimizin farklı yerlerinde ve farklı tarihlerde meydana gelen yedi (7) ayrı açıktan motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar neticesindeHırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.Ü isimli şahsın; 20.01.2021 günü saat:19.30 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde yakalandığında kullanmış olduğu motosikletin, 20.01.2021 günü Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hacıoğulları Pide Izgara Salonu Karşısından çalınan motosiklet olduğu tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalar neticesinde, suça konu yedi (7) adet motosiklet ele geçirilerek müştekilerine teslim edilmiş, adli işlem yapılan şüpheli Ş.Ü isimli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.Motosiklet hırsızlığı olaylarının çoğunlukla, açık alanda park edilirken kilitlenmemesi, anahtarın üzerinde bırakılarak yerinden alınması şeklinde gerçekleştiği tespit edildiğinden, halkımızın motosiklet veya elektrikli bisikletlerini park ederken güvenli alanları tercih etmek, anahtarını üzerinde bırakmamak, kilitlemek ve kapalı alana park etmek gibi tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.