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ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ YENİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ YENİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
 
ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
YENİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ.
 
*EĞİRDİR HALKINA SÖZÜMÜZ VAR,
BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ DOĞALGAZ.’
 
*‘HIZ KESMEDEN, YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ bugün saat 14.30’da Eğirdir’e geldi. İlk olarak 63 Milyonluk 100 yataklı yeni hastane binasını ziyaret eden GÖKGÖZ’ü Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, Hastane Başhekimi Semih Gürler, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY ve Yönetimi, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve hastane yöneticileri karşıladı.
Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ Eğirdir’de yapımı tamamlanarak hizmete geçen hastanenin tüm bölümlerini gezerek bilgiler aldı.
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ burada yaptığı açıklamada; ‘Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanemizin yeni binasını bugün burada hep beraber gezdik ziyaret ettik. Ben öncelikle bize bu hastanemizin oluşunda imzası bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğirdir’imiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bizlerde Eğirdir’imize layık bir hastaneyi hizmete almanın sevinci, mutluluğu içerisindeyiz. Ben Eğirdir’imize, bölge halkımıza ve insanımıza hizmet verecek olan bu hastanemizin Isparta’mıza, Sağlık çalışanlarımıza ve bu hastanemizden faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu hastanemiz hem küçük bir şehir hastanesi hüviyetinde, mükemmel 100 yataklı ve ameliyathaneleri olan ayrıca diğer branşlarda da halkımıza hizmet veren, diyaliz üniteleriyle ve diğer  fizik tedavi üniteleriyle beraber hastanemizin tam ve mükemmel bir şekilde dizayn edildiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum.  Isparta İl Sağlık Müdürümüze, hastane başhekimimizden tüm çalışanlarına kadar hepsine teşekkür ediyorum. Isparta’mıza Eğirdir’imize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını cenab-ı haktan niyaz ediyorum. İnşallah buradaki hizmetlerimiz sınırlı kalmayacak. Isparta’mıza en iyi hizmetleri getirebilmenin heyecanı içerisinde olacağız. Dolayısıyla sağlık bizim en baştaki özelliğimiz. Bu süreç içerisinde AK Parti Hükümetimizin de sağlık alanındaki yapmış olduğu güzellikleri, yenilikleri burada bizzati görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum.  Bu pandemi sürecinde sağlıkta yapılan yatırımların ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu hep beraberce gördük. Şu 11 aydır Covid 19 hastalığıyla olan mücedelemizde, özellikle sağlık çalışanlarımıza, filyasyon ekiplerimize ve destek gruplarımızın tamamına huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç içerisinde, aşının akebinde de bu covid hastalığından hep beraberce kurtuluruz diye ümit ediyorum. Ben bu vesileyle tekrar sağlık çalışanlarımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben bu vesileyle Eğirdir’imize bu hizmetinde artı katma değer katacağını düşünüyorum. İnşallah bu yapılan yatırımın bölgemize hayırlar getirmesini cenab-ı haktan niyaz ediyorum.’ dedi.
Eğirdir halkı Isparta’ya gitmek istemiyor, branş doktorlarının artırılmasını istiyor ve doğalgaz ile ilgili bir müjdeniz olacak mı? Sorusuna Milletvekili GÖKGÖZ; ‘Buradaki branşlarla alakalı bir eksiklik var mı? Var. Biz bunların tamamlanması noktasında azami gayret gösteriyoruz. Ancak bununla beraber özel hastanelerinde branş doktorlarını transfer etmesiyle beraber ister istemez uzman doktor noktasında ilçelerde bir takım eksikliklerimiz oluyor, bundan sonrada olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Arkadaşlarımızın kendi tercihleri, uzman doktor noktasında buradaki çalışma ritmini, azmini artırmak ve buraları tam ve mükemmel şekilde tanzim edebilmenin gayreti içerisinde olacağız.

‘BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ DOĞALGAZ’
Doğalgazla alakalı Eğirdir halkına bir sözümüz vardı. İnşallah bu trafik geçişi ile birlikte de doğalgazı da Eğirdir’imize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Biraz önce de hastaneyi gezerken Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza onu söyledim, inşallah bundan sonraki hedefimiz doğalgaz azmimiz ve gayretimiz olsun. Tabiî ki bu pandemi bir takım şeyleri ötelememize sebebiyet teşkil etti. Bilmiyorduk, bir yıl önce dünyada böyle bir salgın olacağını söylesek, böyle bir hastalık olacağını ifade etsek, insanlar bize herhalde gülerdi diye düşünüyorum. Dünya bugün bu belayla uğraşırken, biz hız kesmeden durmadan duraksamadan sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yine biz yatırımlarımıza devam edeceğiz, milletimize vermiş olduğumuz sözlerde de samimiyiz, gayretliyiz, bu gayretimiz ve samimiyetimizde hız kesmeden devam edecek. Milletimize ne söz vermişsek, belki gecikebilir ama inşallah o vermiş olduğumuz sözlerinde takipçisi olacağız. Bizler milletimizin vermiş olduğu emaneti yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz ‘İşimiz hizmet, Gücümüz Millet’ derken bunu kastettik. Biz Milletimizden aldığımız güçle, duayla yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. O yüzden Eğirdir’imize, Isparta’mıza ve diğer ilçelerimize ne söylemişsek halkımızla beraber yönetmeye devam edeceğiz. İnşallah milletimizde bizden desteklerini ve dualarını esirgemediği müddetçe ‘Durmak Yok, Yola Devam’ diyeceğiz. İnşallah bu heyecanımız ve azmimiz duraksamadan, durmadan devam eder diye düşünüyoruz. Tabiî ki Eğirdir halkımızın beklentileri yüksek, bizler bu beklentilerin karşılığını verebilmek adına işte bu yatırımı hep beraberce gördük, ne kadar yerinde ve zamanında yapıldığını da bu covid 19 hastalığı da gösterdi, inşallah Isparta’mıza, Eğirdir’imize ve diğer tüm ilçelerimize hizmetimize devam edeceğiz inşallah.’ ifadelerini kullandı.
AK Parti Eğirdir İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY ise yaptığı açıklamada; ‘Sayın vekilim, değerli başkanım, değerli müdürlerimiz şu anda çok güzel bir mekan da bulunuyoruz, bu bizim Eğirdir’imizin iftihar kaynağı diyebileceğimiz bir husus. Geçmişte nasıl ki bu güzel beldemizdeki şifa kaynağımız Ortadoğu’nun ve Balkanların cazibe merkezi olmuşsa, inşallah bundan sonrada çekim alanı ve cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Proje aşamasından sonuçlanana kadar geçen süre içerisinde her bir değerli Milletvekillerimizin ve tüm arkadaşlarımızın, başkanlarımızın dahli olmuştur, bundan dolayı ben kendilerine İlçe Yönetimimiz ve İlçe halkımız adına teşekkür ediyorum. Başta Isparta Milletvekillerimize,  İl Müdürümüze ve Başhekimimize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum’ dedi.
Hastane ziyaretinin ardından Eğirdir Belediyesini ziyaret eden AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet UĞUR GÖKGÖZ’ü Belediye önünde Başkan Veli GÖK, Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Belediye Şirket Müdürü Ömer YILMAZ,  Belediye Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Daire Müdürleri karşıladı.
Milletvekili GÖKGÖZ’e yaklaşık 2 saat brifing veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK İlçeye yapılan yatırımlar ve bundan sonraki yapılması planlanan projeleri hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ, ‘Biz bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başaramayacağımız iş olamaz Allah’ın izniyle.’ diyerek Eğirdir’den aldığı brifingle ilçeden ayrıldı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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