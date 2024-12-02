Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem 5 Aralık'ta Başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında önemli bir değişiklik, 5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. 5 Aralık'tan itibaren, aracın satılmasından sonra sigortanın 15 gün daha geçerli olmasına olanak tanıyan uygulama sona erecek. Bu değişiklik, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı ile gerçekleşiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi, Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Bu karar, 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve hükümlerinin 9 ay sonra, yani 5 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Yeni Uygulamanın Sebebi ve Getirdiği Değişiklikler

Önceden uygulamada olan 15 günlük geçerlilik süresi, araç satıldıktan sonra eski sahiplerinin poliçelerinin geçerli olmasına devam ediyordu. Bu durum, bazı araçların sigortasız trafikte seyretmesine yol açıyor ve kazaların ardından eski araç sahibine hasar kaydı işleniyordu. Bu da haksız prim ödemelerine ve mağduriyetlere sebep oluyordu.

Yeni uygulama ile araç sahiplerinin, aracın satışından sonra sigortasız olarak trafiğe çıkmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sigorta poliçesi, aracın yeni sahibine hemen devredilecek ve eski sahibinin hakları korunarak, prim ödemesi sorunu ortadan kalkacak. Bu değişiklik, sektördeki sigortasızlık oranını azaltacak ve yeni prim girişleri sağlanacak.

İçişleri Bakanlığından Düzenleme Bekleniyor

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) alınan bilgilere göre, AYM'nin kararının getirdiği boşluğun doldurulması amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenleme ile sigortasız araçların trafikte bulunması engellenerek, sigorta sektörüne olumlu katkı sağlanması öngörülüyor.

Acenteler ve Trafikte Güvenlik

Araç satışından sonra eski poliçenin iptal edilmesi dışında, sigorta acentelerinin ek bir işlem yükümlülüğü olmayacak. Vatandaşlar, sigorta poliçelerini yaptırdıktan sonra araç ruhsatlarını alıp güvenle trafiğe çıkabilecek. Ruhsat almaktan vazgeçilmesi durumunda, yapılan poliçe birkaç gün içinde iptal edilebilecek.

Bu yeni düzenleme, araç sahiplerinin güvenli ve sigortalı bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlayacak ve sigorta sektörüne de düzenli prim akışları kazandıracak.