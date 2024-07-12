Kiracılara Yeni Masraf: Tahliye Taahhütnamesi Dönemi Başladı

Kiracılara yeni bir masraf daha çıktı. Bu belgeyi imzalamadan önce kiracıların en az iki kez düşünmesi gerekiyor. Uzmanlardan art arda hayati uyarılar geldi.

Ev sahipleri tarafından son dönemde tercih edilmeye başlanan tahliye taahhütnameleri, kiracılar üzerindeki büyük bir baskı unsuruna dönüştü. Söz konusu taahhütnameler, kira bedellerinde meydana gelen yüksek artışların ardından kiracılarını değiştirmek isteyen ev sahipleri tarafından uygulamaya konuluyor. Ancak uzmanlar, bu konuda çeşitli uyarılarda bulunuyor.

AYNI GÜN İMZALANMAMALI

Avukat Iyaz Çimen, tahliye taahhütnamelerinin kira sözleşmeleri gibi kiracıların serbest iradeleriyle imzalayabilecekleri hukuki bir belge olduğunu söyledi. Ancak bu taahhütnamelere kira sözleşmeleriyle aynı gün içinde imza atılmaması gerektiğini belirtti. Çimen, kiracının tahliye taahhütnamesini kiralanma gününde vermesi halinde, bu durumun kiracı üstünde bir baskı sağladığını ve taahhütnamenin geçerliliğini kaybettiğini dile getirdi. Kira sözleşmesi imzalandığı anda istenen tahliye taahhütnamelerinin geçersiz olduğuna işaret eden Çimen, son günlerde şarta bağlı tahliye taahhütnamelerinin sayısında da artış yaşandığını ifade etti ve bu taahhütlerin Yargıtay tarafından geçerli kabul edildiğini kaydetti.

BELİRTİLEN TARİHTE BOŞALTILMALI

Avukat Çimen, kiracının tahliye taahhüdünde yer alan tarihte mülkü boşaltması gerektiğini, aksi halde ev sahibinin hukuki işlem başlatma hakkına sahip olduğunu söyledi. Çimen, bu durumda masrafların kiracı tarafından üstlenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.