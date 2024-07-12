HGS'ye Büyük Zam: Otomatik Yükleme Tutarı 245 TL Oldu

Aracı olan milyonlarca sürücüye kötü haber verildi. Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı iddia edildi. Bu değişiklikle birlikte otomatik yükleme tutarı 245 liraya yükselecek. HGS alt limit fiyatları son olarak 1 Nisan'da yüzde 75 oranında artırılmıştı. Yılın ilk aylarında 100 lira olan HGS alt limiti, 1 Nisan'da 175 TL'ye çıkarılmıştı.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

HGS yüklemelerinin çoğunluğu bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İddiaya göre, söz konusu zam talimatı özel bankalara iletildi. Bankalar tarafından da hafta içinde müşterilere bir bilgilendirme mesajı göndereceği öne sürülüyor. HGS sisteminde yapılan bu değişiklikle, köprü ve otoyol geçişlerinde 1. Sınıf HGS ürünleri için bakiye yetersizliğinin sona ermesi hedefleniyor.