Eğirdir Gölü’ne Bir Milyon Yüz Bin Sazan Balığı Bırakıldı

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye’nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü’ne balık salma etkinliği yapıldı. Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Selami Işık, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve su ürünleri ekipleri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi tarafından getirilen 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) Eğirdir Gölü’ne salındı. Oksijenli tanklarla getirilen 5-10 santimetre boyundaki yavru sazan balıkları, Eğirdir Limanı'ndan teknelerle göle açılarak Vali Baruş ve diğer katılımcılar tarafından bırakıldı.

Isparta il genelinde, Eğirdir Gölü başta olmak üzere balık takviyesine ihtiyaç duyulan gölet ve barajlara toplamda 1.453.000 adet sazan balığı yavrusu bırakılacak. Bu kapsamda Eğirdir Gölüne 1.100.000 adet, Sütçüler Karacaören 1 baraj gölüne 200.000 adet, Sarıkaraağaç Örenköy Göleti ve Çarıksaraylar Şehitler Göletine toplam 40.000 adet, Yalvaç Kozluçay ve Eyüpler Göletine 22.000 adet, Gönen Bağarası ve Güneykent Uzundere Göletine 31.000 adet ve Keçiborlu ilçesinde yer alan Keçiborlu Göletine 60.000 adet sazan balığı yavrusu bırakılacak. Bölge şartlarında 2-3 yıl sonra avlanabilir boya gelecek olan sazan balığı avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkların üreme zamanında ve av yasaklarına uyulması uyarısında bulunuldu.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü’nün Isparta ve Türkiye için önemli bir su kaynağı olduğunu vurguladı. "Bugün gölümüze bir milyon 100 bin civarında pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıyoruz, böylece gölün balık varlığına ciddi bir katkımız olacak. Doğal yaşam daha düzgün bir biçimde devam edecek. Su ürünleri kooperatiflerimizin ve avcılık yapan vatandaşlarımızın ileriki yıllarda buradan iyi bir şekilde ürün elde etmeleri için katkı sağlamış olacağız," dedi.

Vali Baruş, kaçak avcılıktan uzak durulması gerektiğini, gerekli denetimlerin jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli yapıldığını belirtti. Ayrıca, gölde yaşanan aşırı otlanmanın temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını ifade etti. Eğirdir Gölü’nün su varlığını ve kalitesini olumsuz etkileyen çamur birikimlerinin temizlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, Eğirdir Gölü’ne azami katkıyı yapacaklarını söyledi.











































