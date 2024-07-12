isparta-oto-ekspertiz

Eğirdir Gölü’ne Bir Milyon Yüz Bin Sazan Balığı Bırakıldı

Eğirdir Gölü’ne Bir Milyon Yüz Bin Sazan Balığı Bırakıldı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Eğirdir Gölü’ne Bir Milyon Yüz Bin Sazan Balığı Bırakıldı

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye’nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü’ne balık salma etkinliği yapıldı. Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Selami Işık, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve su ürünleri ekipleri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi tarafından getirilen 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) Eğirdir Gölü’ne salındı. Oksijenli tanklarla getirilen 5-10 santimetre boyundaki yavru sazan balıkları, Eğirdir Limanı'ndan teknelerle göle açılarak Vali Baruş ve diğer katılımcılar tarafından bırakıldı.

Isparta il genelinde, Eğirdir Gölü başta olmak üzere balık takviyesine ihtiyaç duyulan gölet ve barajlara toplamda 1.453.000 adet sazan balığı yavrusu bırakılacak. Bu kapsamda Eğirdir Gölüne 1.100.000 adet, Sütçüler Karacaören 1 baraj gölüne 200.000 adet, Sarıkaraağaç Örenköy Göleti ve Çarıksaraylar Şehitler Göletine toplam 40.000 adet, Yalvaç Kozluçay ve Eyüpler Göletine 22.000 adet, Gönen Bağarası ve Güneykent Uzundere Göletine 31.000 adet ve Keçiborlu ilçesinde yer alan Keçiborlu Göletine 60.000 adet sazan balığı yavrusu bırakılacak. Bölge şartlarında 2-3 yıl sonra avlanabilir boya gelecek olan sazan balığı avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkların üreme zamanında ve av yasaklarına uyulması uyarısında bulunuldu.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü’nün Isparta ve Türkiye için önemli bir su kaynağı olduğunu vurguladı. "Bugün gölümüze bir milyon 100 bin civarında pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıyoruz, böylece gölün balık varlığına ciddi bir katkımız olacak. Doğal yaşam daha düzgün bir biçimde devam edecek. Su ürünleri kooperatiflerimizin ve avcılık yapan vatandaşlarımızın ileriki yıllarda buradan iyi bir şekilde ürün elde etmeleri için katkı sağlamış olacağız," dedi.

Vali Baruş, kaçak avcılıktan uzak durulması gerektiğini, gerekli denetimlerin jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli yapıldığını belirtti. Ayrıca, gölde yaşanan aşırı otlanmanın temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını ifade etti. Eğirdir Gölü’nün su varlığını ve kalitesini olumsuz etkileyen çamur birikimlerinin temizlenmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, Eğirdir Gölü’ne azami katkıyı yapacaklarını söyledi.

Bir tekne görseli olabilir

Bir 16 kişi ve yazı görseli olabilir

Bir 9 kişi, Mostar Köprüsü ve yazı görseli olabilir

Bir 2 kişi, tekne ve yazı görseli olabilir

Bir 6 kişi, tekne ve yazı görseli olabilir

Bir 2 kişi ve yazı görseli olabilir

Bir 5 kişi, tekne ve yazı görseli olabilir

Bir 5 kişi, tekne ve yazı görseli olabilir

Bir 5 kişi, tekne ve yazı görseli olabilir

Bir 4 kişi ve yazı görseli olabilir

Bir 4 kişi ve yazı görseli olabilir

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kiracılara Yeni Masraf
HGS'ye Büyük Zam
Ayhan Elektrik’ten Görüntülü Diafon Sistemlerinde Büyük Kampanya!
Maksimum Bilgisayar’da Gaming Masalar ve Küçük Ev Aletleri Satışta!
Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı
Elektrik Faturasında Yeni Düzenleme
Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Güncellendi
Isparta Emniyetinden operasyon
Gram Altında Ezber Bozan Tahmin
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı
BDDK'dan Yeni Düzenleme
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!
Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar
Devletten 1.500 TL Harçlık Desteği: Tek Şartla!
Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!
Bunu Yapan Yandı
Emekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül Gündemde
Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları Açıklandı
Bakanlıktan Milyonlarca TL Ceza
Bir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’ye
Milyonlarca TL Ceza Kesildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’yeBir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’ye06 Temmuz 2024
BDDK'dan Yeni DüzenlemeBDDK'dan Yeni Düzenleme08 Temmuz 2024
Gram Altında Ezber Bozan TahminGram Altında Ezber Bozan Tahmin08 Temmuz 2024
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!08 Temmuz 2024
Emekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül GündemdeEmekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül Gündemde06 Temmuz 2024
Bunu Yapan YandıBunu Yapan Yandı06 Temmuz 2024
Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları AçıklandıKirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları Açıklandı06 Temmuz 2024
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu GeliyorFaturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor08 Temmuz 2024
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara DüşünecekLPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek08 Temmuz 2024
Kiracılara Yeni MasrafKiracılara Yeni Masraf11 Temmuz 2024
Bakanlıktan Milyonlarca TL CezaBakanlıktan Milyonlarca TL Ceza06 Temmuz 2024
Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar DeğişiyorEhliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor08 Temmuz 2024
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni FiyatlarBir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar08 Temmuz 2024
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli OlduAsgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu08 Temmuz 2024
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı OnaylandıMilyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı08 Temmuz 2024
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteniİl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni08 Temmuz 2024
Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!07 Temmuz 2024
Isparta İl Genelinde Asfalt Çalışmaları Devam EdiyorIsparta İl Genelinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor09 Temmuz 2024
Isparta Emniyetinden operasyonIsparta Emniyetinden operasyon10 Temmuz 2024
Elektrik Faturasında Yeni DüzenlemeElektrik Faturasında Yeni Düzenleme11 Temmuz 2024