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Erdoğan Talimat Verdi: Emekli Maaşları O Rakama Gelecek

Erdoğan Talimat Verdi: Emekli Maaşları O Rakama Gelecek
ISPARTA
G.Tarihi: 13.07.2024 11:13
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Erdoğan Talimat Verdi: Emekli Maaşları O Rakama Gelecek

En Düşük Emekli Maaşında Yeni Düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu düzenleme, emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak açıklamada, en düşük emekli maaşına ilişkin detaylar netleşecek.

Kök Maaşı Düşük Olan Emeklilere Müjde

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zam düzenlemesi sonrasında kök maaşı düşük olan emekliler, zam alamamıştı ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmıştı. Bu durumun Ocak ayında tekrarlanmasından endişe duyan emekliler, maaşlarında bir düzenleme talep ediyor.

Hükümetin Çalışmaları

Hükümet, en düşük emekli maaşında 10 bin TL’yi geçmeyen 1.8 milyon emekli için harekete geçti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışmanın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. Kulislerde üç formül konuşuluyordu ve bu formüller arasından nihai karar verildi.

Cem Küçük'ün Açıklamaları

Ünlü gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten aldığı son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı. Atik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının etkili isimleri ile görüştüğünü ve en düşük emekli maaşının 12 bin TL veya 12 bin 500 TL’ye çıkarılacağını belirtti. Erdoğan’ın bu noktada 12 bin 500 TL olmasını isteyebileceğini ifade etti.

 

Yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşında yapılacak artışın kesinleştiği ve bu artışın 12 bin TL veya 12 bin 500 TL olacağı belirtiliyor. Bu düzenleme, emekliler için büyük bir müjde niteliğinde ve önümüzdeki hafta içinde resmi olarak açıklanacak.

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