KİMO TEKSTİL İLE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

İŞKUR, işletmelerle işbirliği içinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarıyla istihdama büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta’nın köklü bir firması olan KİMO Tekstil arasında İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. “Konfeksiyon İşçisi" mesleğinde imzalanan sözleşme kapsamında 14 katılımcının 6 ay süreyle işbaşında eğitim alacağı ve program sonunda katılımcıların yarısının istihdam edileceği programda yüzler gülüyor.İl Müdürümüz Mustafa HÖKE konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Daha çok insanımıza iş imkanının sağlanması için çalışıyoruz. Üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkısı büyük olan fabrikaların üretime devam etmesi istihdamda büyük rol oynuyor. Bu tür programlarla istihdama olan katkılarımız artarak devam edecek” dedi.